تداول 15 ألف طن و1121 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن 10 سفن متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، حيث تم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1121 شاحنة، و117 سيارة.

وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، و685 شاحنة، و105 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و436 شاحنة، و12 سيارة.

استقبال ومغادرة سفن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين «الحرية» و«دليلة»، بينما تغادر العبارة «أمل»، فيما استقبل الميناء أمس أربع سفن وهي «الرياض»، و«أمل»، و«الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت ثلاث سفن وهي «MANTA HACER»، و«الحرية» و«دليلة».

تداول 410 شاحنات بميناء نويبع

وبحسب البيان، تم تداول 4400 طن بضائع و410 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة «SEA WAVE»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2622 راكب بموانيها.