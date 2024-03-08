تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة، 229 ألفًا و983 طنًا، تشمل 2310 أطنان ملح و5 آلاف و869 طن رمل و 14 ألفًا و804 أطنان بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة في ميناء دمياط، 45 ألفًا و204 أطنان تشمل 14 ألفًا و750 طن قمح و3 آلاف و900 طن خردة و6 آلاف و450 طن أبلاكاش و11 ألفًا و417 طن حديد و1545 طن زيت طعام و998 طن ذرة و1144 خشب زان و5 آلاف طن كسب صويا.

حركة الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1506 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1451، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2326 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح، إلى 51 ألفًا و573 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 82 ألفًا و846 طنًا.

وغادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3735 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أنّ فرغّ 25 حاوية 40 قدمًا آتية من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5846 شاحنة.