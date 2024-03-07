ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب للقطاع العام 48 ألف طن من القمح

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 6 سفن، خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرة 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6232 طنا تشمل 1249 طن يوريا و136 طن قطع غيار و292 طن كلينكر و4555 طن بضائع متنوعة.

أوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45148 طنا تشمل 2843 طن قمح و7308 طن خردة و4584 طن أبلاكاش و14875 طن حديد و1500 طن زيت طعام و7336 طن ذرة و1712 خشب زان و5000 طن كسب صويا.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1522 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 792 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة.

أكدت في تقرير لها، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 48114 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83821 طنًا، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3762 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا وإمبابة، وقطاران بعدما أفرغا 50 حاوية قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5079 شاحنة.