وزيرة الثقافة ورئيسة الأوبرا تشهدان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا المصرية، الاحتفالية التي أُقيمت على مسرح الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وأحياها طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر.

وظهرت مواهب واعدة نالت إعجاب واستحسان الحضور، وبين مزيج من المؤلفات الموسيقية والأعمال الغنائية الشهيرة ظهرت قدرة الأجيال الجديدة على استكمال مسيرة حفظ الهوية الفنية العربية.

مواهب الأوبرا بين المؤلفات الموسيقية في اليوم العالمي للمراة

وشهدت الاحتفالية فاصلين الأول لأوركسترا الأطفال تدريب وقيادة الدكتور راجي المقدّم، وضم موسيقى فيها حاجة حلوة، كرنفال باريس، قلبي ومفتاحه، ميدلي كلثوميات، تتر بداية المال والبنون، وسهر الليالي، وخلي بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، وبيلا تشاو، وتتر بداية ونهاية مسلسل رأفت الهجان.

كما تضمنت مختارات من أعمال الموسيقى العربية كان منها أمي يا نور بيتنا، وماما يا حلوة، وأحن قلب، وبيت العز، أنشودة أمي، أول حياتي ياما، نص الدنيا، يا بنت بلدي.