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دراما المتحدة

وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بذكرى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب

كتب:

إلهام الكردوسي
10:37 ص | الأحد 10 مارس 2024
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال حفل وهابيات

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال حفل وهابيات

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بحضور الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، الاحتفال بذكرى ميلاد النهر الخالد محمد عبدالوهاب، والذي أُقيم بمعهد الموسيقى العربية، واستضاف محمد وعفت ابنا موسيقار الأجيال وأحفاده.

وتغنى ضمن حفلات وهابيات ومع ذكريات الألحان الخالدة التي شكلت جزءًا من ملامح الطرب العربي، وبقيادة المايسترو، الدكتور مصطفى حلمي أحمد عبدالكريم، حنان عصام، وأحمد عفت، بكوكبة من مؤلفات محمد عبد الوهاب كان منها خايف أقول اللي في قلبي، عندما يأتي المساء، إيه انكتب لي.

افتتاح متحف عبدالوهاب بمبنى معهد الموسيقى

وتزامن الحفل مع انطلاق تقليد الأوبرا السنوي الخاص بفتح متحف عبدالوهاب بمبنى معهد الموسيقى العربية مجانًا للجمهور، خلال شهر مارس، والهادف إلى تعريف الأجيال الجديدة بأيقونات الفنون، لمدة 6 أيام، حتى الخميس 14 مارس، يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي