وزيرة النقل الأردنية تشيد بشركة الجسر العربي لدعم غزة: قدمت 650 شاحنة

أكدت المهندسة وسام التهتموني وزيرة النقل الأردنية أنَّ شركة الجسر العربي تمثل قصة نجاح عربي، وأن المشاريع العربية المشتركة يمكن لها أن تحقق النجاح أسوة بالنجاح الذي حققته شركة الجسر العربي، موضحة أنَّ الإدارة الجيدة والناجحة لمثل هذه المشاريع العربية المشتركة هي حجر الأساس الذي يتم البناء عليه.

وأكّدت أهمية الاستمرار بالنهج الحالي للمحافظة على هذا الصرح العربي المميز، والذي يعتبر محرك تنموي أساسي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونويبع، وهي حلقة وصل فاعلة بين الدول العربية، وبوابة الأردن التجارية على أفريقيا وأوروبا.

العرب العائدين من قطاع غزة

وأشادت بدور الشركة في مساندة أهالي قطاع غزة المحاصر، وذلك من خلال تقديمها لكافة التسهيلات ونقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع والذي وصل عددها إلى أكثر من 650 شاحنة منذ بداية العام الحالي، هذا بالإضافة إلى التنسيق المستمر والدائم مع وزارة الخارجية الأردنية، والسفارة الأردنية في القاهرة لنقل المواطنين والعرب العائدين من قطاع غزة على متن بواخر الشركة والذي وصل عددهم إلى ما يقارب من 242.

وأشارت وزيرة النقل الأردنية، إلى أنَّه لم يعد خافياً على أحد الدور الهام والمتميز الذي تضطلع به شركة الجسر العربي في خدمة المجتمع المحلي.