رئيس جهاز «الإدارية» يتفقد الحي السكني الثالث.. ويوجّه بتنفيذ المشروعات بجودة وإتقان

أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الادارية الجديدة، جولة تفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة، وتنفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار، بالمتابعة الدائمة لمخنلف المشروعات.

مساحة الحي السكني الثالث R3

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ مساحة الحي السكني الثالث R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، 1016 فدانا وبه 8 مجاورات، ويضم 24 ألفا و130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي: 697 عمارة سكنية، بها 19 ألفا و944 وحدة سكنية، و328 فيلا، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكني مختلط، بها 2560 وحدة سكنية، و151 ألفا و360 م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بمنطقة الواحة بقلب الحي، بها 674 وحدة سكنية.

وتابع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سير الأعمال المنفذة من قبل الشركات التي تم إسناد العمليات التنفيذية لها، على أرض الواقع، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجارية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية وتنسيق المواقع، وبينها طريق 9 ومحيط منطقة الماسة، وطريق 11، وطريق 4، وطريق 32، والمناطق المحيطة بها من أعمال تنسيق الموقع، وطرق خدمية، وكذا طريق 32، والمنطقة المحيطة بحديقة الشعب.

كما تفقد رئيس الجهاز المنطقة المحيطة بمبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذا منطقة الحي الحكومي، موجّها بسرعة تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار إنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان.