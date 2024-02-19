«النقل» ترصد التشطيبات النهائية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة

نشرت وزارة النقل مجموعة صور للتشطيبات النهائية للمحطة المركزية في العاصمة الإدارية ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنّها محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يعد أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

المدينة الرياضية

وأوضحت الوزارة، أنّ المحطة مركز لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وجميع المدن الجديدة شرق القاهرة، وتعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها أكثر من مليون و100 ألف متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

آلاف فرص العمل للشباب

وأكدت تقدم أعمال تنفيذ محطات المشروع، الذي يوفر آلاف فرص العمل للشباب، ويخدم حركة تنقل الركاب في مختلف المحافظات في أقل وقت، موضحة أن المشروع يُنفذ بأيادٍ مصرية ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر، ويتكامل مع وسائل النقل الأخرى منها المترو والمونوريل.

ونوهت الوزارة بأنّ المحطة تشتمل على أعمال إنشائية ضخمة وتم الانتهاء منها، وجار أعمال التشطبيات لمختلف مناسيب المحطة بداية من الدور الأرضي بما فيه من شبابيك تذاكر وشبابك الاستعلامات، ثم الغرف الفنية بالكامل والمحلات التجارية.