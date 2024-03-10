إدوارد في مسلسل «بقينا اتنين».. هل يكون بديلا للراحل طارق عبد العزيز؟

ظهر الفنان إدوارد ضمن طاقم مسلسل «بقينا اتنين» الذي يشارك فيه الفنان شريف منير، ما أثار تساؤلات حول دوره في المسلسل.

ظن البعض أن إدوارد سيحل محل الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي رحل قبل استكمال تصوير المسلسل.

إدوارد يكشف حقيقة ظهوره بديلا لـ طارق عبد العزيز

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف الفنان إدوارد حقيقة الأمر، قائلا إن الشخصية التي كان يقدمها طارق في مسلسل «بقينا اتنين» لن يستكملها أحد، هو سيكون الصديق الأول للفنان شريف منير، ويظهر بشخصية الصديق الثاني، قائلا: «أنا مبسوط أولا إن المسلسل هيكون لذكرى رحيل طارق عبد العزيز، طارق كان عامل شخصية، وأنا الشخصية التانية اللي بيكون موجود معاهم، كل اللي حصل إن لما طارق رحل عننا ومكملش، تم ضم الشخصيتين على بعض، لكن الشخصية اللي أنا عاملها موجودة أساسا في العمل».

وتابع إدوارد: «طارق بني آدم جميل، وعلى المستوى الشخصي والفنى مفيش حد مبيحبوش، أنا اتعاملت معاه في فبراير الأسود، وبجد من الشخصيات الجميلة الطيبة اللي مش هتتكرر تاني، وفعلا ربنا بياخد الناس الطيبة».

مسلسل «وبقينا اتنين» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم شريف منير ورانيا يوسف وإدوارد وعمرو وهبة وتامر فرج، من إخراج طارق رفعت.