دعاء اللهم لك صمت.. أول ما يفطر عليه المسلم بعد أذان المغرب

مع أذان المغرب يقبل المسلمين على الإفطار لكنهم يحرصون على القيام بدعاء «اللهم لك صمت»، إذ إنّه أول دعاء يتردد على لسان المسلمين بعد أذان المغرب مباشرةً، فهو سنة عن رسول الله، صلّى الله وعليه وسلم.

دعاء اللهم لك صمت

ويعتبر دعاء اللهم لك صمت، سُنّة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، يردد بعد أذان المغرب وقبل الأفطار، وذلك كما وورد في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أفطر قال: «اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»، أخرجه أبوداوود والحاكم والبيهقي.

وذهب الظمأ تعني (انتهى الشعور بالعطش)، وابتلت العروق (رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش)، ومعنى ثبت الأجر هو (زال التعب وحصل الثواب).

متى دعوة الصائم المستجابة في رمضان

يعتبر الدعاء عند الأفطار، مستحب عند جميع المسلمين، خاصة لما روى عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة»، فكان عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- إذا أفطر دعا أهله وولده ثم دعا، ولما روي أيضا: «إنّ للصائم عند فطره دعوة لا ترد».

ادعية للمسلم عند الأفطار

تضم السنة النبوية عن العديدا من الأدعية الدينية، المستحب ترديدها قبل الإفطار في رمضان، وفقًا لِما ذكرته دار الإفتاء وهى تضم كلا من:

- كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول«اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي»، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

- «اللهم سدد ديوننا وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، واكتبنا عندك من الشاكرين».

- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

- (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

- (ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنّهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

- «اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فأنت أكرم الأكرمين».

- «يا رب نسألك أن ترزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلًا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحًا لا تسعد إلا في ذكرك».