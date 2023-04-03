دعاء النبي بعد الإفطار في رمضان... اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت

يحرص الكثير من المسلمين على الدعاء خلال وقت الإفطار طوال شهر رمضان باعتباره فرصة للتقرب إلى الله ونيل الأجر والثواب، خاصة إن وقت الإفطار وقت مستحب عند الله سبحانه وتعالي ويحظى بأهمية كبرى لدى المسلمين، الأمر الذي دفع العض منهم يتساءل ما هو دعاء النبي بعد الإفطار في رمضان بهدف ترديده والدعاء به

دعاء النبي بعد الإفطار في رمضان

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية على تساؤل حول دعاء النبي بعد الإفطار في رمضان وفقا لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قالت الدار: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت

ما ورد عن النبي _صل الله عليه و سلم ، من دعاء النبي بعد الإفطار في رمضان، هو قول ذهب الظمأ وابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجـر إن شاء الله.