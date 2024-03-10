افتتاح معرض زفتى التعليمي لأنشطة مشروع «صحتهم مستقبلهم»

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، معرض زفتى لأنشطة مشروع صحتهم مستقبلهم بمدرسة الشهيد طلبة السايح في نهطاي بمركز زفتى، وشارك الأطفال في فعاليات الأنشطة التوعوية للحفاظ على المياه والصحة والتغذية السليمة التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ودعم من منظمة اليونيسف، استمرا لدعم أنشطة التعلم مدى الحياة بمركز زفتى، عقب انضمام مدينة زفتى لمدن التعلم «GNLC»، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم.

جاء ذلك بحضور المهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

مشاركة طلاب مدارس زفتى

وشارك في أنشطة معرض مشروع صحتهم مستقبلهم طلاب 28 مدرسة بزفتى، بعدد طالبين لكل مدرسة، وأشاد محافظ الغربية بالمعرض، مشيرا إلى أن المشروع ساهم بدرجة كبيرة في رفع الوعي لدى طلبة المدارس.

وتضمن المعرض عدة عروض فنية للطلاب، حيث شارك الطلاب في العرض الرياضي وأغنية أبطال المياه، ومسرح تفاعلي للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

أنشطة توعية للأطفال

وتابع المحافظ الجولة بمشاركة الأطفال في الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى غرس سلوكيات إيجابية وقيم ترشيد المياه والحفاظ عليها بطريقة مشوقة وتحت إشراف مهندسي شركة المياه والمعلمين، حيث تم توعية الطلاب من خلال ألعاب (السلم والثعبان، انقذ الأرض، التصنيف، اختار الصح، الرسم والتلوين، وغيرها من الألعاب التفاعلية.