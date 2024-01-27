تبادل خبرات بين «مياه المنيا والفيوم» في مجال التوعية بمشروع «صحتهم مستقبلهم»

عقدت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والفيوم، اليوم السبت، ورشة تبادل خبرات في مجال التوعية ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

حضر الورشة المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والدكتورة ريمون شكري، منسق عام المشروع، ومحمد زواوي، منسق المشروع، ومديري العلاقات العامة والتوعية والإعلام بالفيوم، ومديري العلاقات العامة والتوعية والاعلام وإدارة القرض الدوار والقطاع المالي بالشركة.

توعية الأطفال للحفاظ على المياه

ناقش الاجتماع كيفية قياس المعرفة الخاصة ببرنامج توعية الأطفال للحفاظ على المياه والصحة والتغذية للمدرسين والطلبة، من خلال كيفية تطبيق الاختبار القبلي عليهم وطرق التطبيق من حيث المدخلات والمخرجات، ما يساعد في الوصول إلى نتائج محددة تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة للمشروع.

وأكد المهندس رجب السعيد جبر، أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات بين شركتي المنيا والفيوم في مجال التوعية، وتطوير الأساليب المستخدمة في قياس المعرفة الخاصة ببرنامج توعية الأطفال.

تطبيق الأنشطة التوعوية بالمجتمع المحلي

وأشار السعيد، إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ أنشطة مشروع صحتهم مستقبلهم بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، بهدف رفع وعي الأطفال وأولياء الأمور بأهمية الحفاظ على المياه والصحة والتغذية.

وأوضح أن الشركة تستهدف تطبيق الأنشطة التوعوية التي تستهدف المدارس والمجتمع المحلي، معربا عن شكره لمنظمة اليونيسف على التعاون المستمر مع الشركة في تنفيذ أنشطة المشروع.