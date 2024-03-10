حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه لا تراجع عن استرداد كل شبر من الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة المتعدي عليها بالبناء المخالف أو بدون ترخيص، وسيتم الضرب بيد من حديد على أي مخالف مهما بلغ نفوذه، مشيرا إلى أهمية تطوير المحاور الرئيسية بمدن المحافظة بينها محور أحمد عرابي، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية في شبرا الخيمة ويربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة حتى الطريق الدائري، وطريق بنها الحر شمالا، بطول يصل حوالي 3 كيلومترات تقريبا.

إزالة أحد الأبراج المخالفة

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة المتعدية على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والذي يتكون من 14 طابقا على مساحة 350 مترا مربعا، وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لتعارضها مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري.

تكثيف الأعمال للانتهاء من الإزالة

ووجه المحافظ بضرورة الإزالة بحرص حفاظا على أمان المارة بالطريق وتكثيف الأعمال للانتهاء من عمليه الإزالة خلال فترة وجيزة، لاستكمال أعمال رصف الشارع، مشيدا بالتواجد الأمني أثناء الإزالة مما يسهل كثيرا إنجاز الأعمال بسهولة ويسر.

كما تابع المحافظ أعمال تحويل مسار خط 1200 مم و800 مم بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، لاستكمال مطالع ومنازل الدائري وأعمال تطوير شارع أحمد عرابي والذي يتم بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مياه القاهرة الكبرى، مشددا على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وتوصيل المياه في الموعد المحدد.

كما تفقد الهجان محور مدينة الخصوص وشارع 18 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، موجها باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بالشوارع، كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم.