والدة الشهيد أحمد محمد: «راح وترك لينا سيرة كويسة»

كشف والد الشهيد أحمد علي كواليس اللحظات الأخيرة قبل استشهاد نجله، قائلًا: «قبل استشهاده، كلمته عشان أطمن عليه، قالي إنه بخير، وفي اليوم التالي تفاجأت بشقيقه يصرخ بأعلى صوته ويقول أحمد، وسقط أرضًا وأخبرني بأنه استشهد».

وخلال لقائه عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أضاف: «في اللحظة دي أعصابي حلت خالص، الحمد لله رب العالمين».

وقالت والدة الشهيد: «لما عرفت إنه بيخدم في سيناء، دعيت ربنا يحميه هو اللي زيه، ويعينه على اللي هو فيه، الحمد لله إن ربنا اختصنا بالنعمة دي، راح وترك لينا سيرة كويسة ما بينا، ربنا اختصه بالشهادة الحمد لله».

بينما قالت شروق محمد شقيقة الشهيد: «أنا فخورة جدًا إنه استشهد، وعايزة أكمل مسيرته واخد حقه»، وأضاف أدهم محمد، شقيق الشهيد: «هو كان بيكلم زميله بيقوله يا محمد أنا حاسس إني مش هشوف أمي تاني، حاسس إني هستشهد، وأنا فخور جدا أني أخو الشهيد».