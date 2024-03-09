زوجة الشهيد الرائد محمد مظهر: «قالي لما كل سيدة تخاف على زوجها مين هيحمي سيناء؟»

روت زهرة عادل، زوجة الشهيد الرائد محمد مظهر، حكايتها بأول معرفتها بالشهيد قائلة: «كان خدمته في سيناء لأنه بعد تخرجه استلم عمله بالشيخ زويد استمر هناك 4 سنوات، وقت استمرار العملية الشاملة عام 2018، والجميع كان يحدثني عن صعوبة علاقتي بمحمد مظهر لأنه سيقضي طوال أيامه في سيناء».

استشهاد الرائد محمد مظهر

وتابعت زوجة الشهيد الرائد محمد مظهر خلال لقائها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة dmc، اليوم السبت: كان دائما يتواصل معايا ويحسسني أنه موجود طوال الوقت، مشيرة إلى أن يوم استشهاده كان في شهر يوليو 2022، قائلة: «كان مكلمني قبلها الساعة 2 الفجر وهو رايح المداهمة كان بيطمن علينا، واستقبلت اتصال هاتفي بعدها في التاسعة صباحًا باستشهاده».

وأشارت إلى أنه دائما كان يحدثها ويطمئنها لخوفها الشديد عليه، قائلا: «لما كل زوجة تبقى خايفة على زوجها مين هيحمي سيناء وأرض مصر.. فاحنا لازم نكون هناك».