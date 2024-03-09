معاون محافظ جنوب سيناء: نقلت تجربة البرنامج الرئاسي لخدمة أهالينا

قال جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء، إنّه ينحدر من أسرة تهتم بالتعليم، فقد حصل معظم إخوته على مؤهلات عليا، مواصلا: «والدي ووالدتي حرصوا على تعليمنا حتى نهاية المطاف وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصلت على البكالوريوس والماجيستير وليسانس حقوق والتحقت بالبرنامج الرئاسي الذي كان نقطة تحول بالنسبة إليّ».

تجربة البرنامج الرئاسي

وأضاف «فتيح» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «من خلال البرنامج الرئاسي عملت معاونا لمحافظ جنوب سيناء، وحرصت كل الحرص على نقل التجربة لأهالينا وشبابنا في جنوب سيناء للتأكيد على عدم وجود المستحيل، وطالما كان لديك هدف في حياتك فإنك ستحققه يوما ما».

وتابع: «أواجه عثرات، لكني أضع سيناريوهات لأن أي مشكلة تنتهي، وبعدها تأتي اللحظة المميزة التي نحقق فيها هدفنا على المستوى الشخصي أو الدولة، فنحن يجب أن ندعم دولتنا حتى تواكب الدول المتطورة في المستقبل».

زيارة الوديان كل أسبوع

وأكد: «في الفترة الأخيرة، خرجنا من الصندوق والتقينا الشباب في الوديان بتوجيهات من المحافظ، وذُهلت من أن الوديان بها شباب رائع لكنه في حاجة إلى من يستمع إليه، وأصبحت أزور الوديان كل أسبوع لمعرفة شواغل الشباب في التجمعات هناك».