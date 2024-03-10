أعراضها تمتد لسنوات.. هل وصلت متلازمة كورونا طويل المدى إلى مصر؟

منذ ظهور فيروس كورونا «كوفيد-19»، الذي كان يحمل اسم المستجد خلال عام 2019، تغير العالم بشكل كبير، ولم يعد مرة أخرى إلى طبيعته، في ظل مواجهة تحديات غير مسبوقة، قد تعاني منها بعض البلاد حتى تلك اللحظة، وذلك من الإغلاق إلى التباعد الاجتماعي، إلى الخوف من انتشار العدوى مجددًا، ليظهر عدو جديد يسمى كورونا طويل الأمد، وقد تمتد أعراضه لمدة عام كامل.. فكيف يجرى اكتشاف ذلك؟

تفاصيل جديدة عن أعراض كورونا طويل المدى

بينما تعافى الكثير من الناس من فيروس كورونا، ظهرت أعراض جديدة أثارت قلقًا كبيرًا بين فئة ليست قليلة من الأشخاص، ليعاني بعض الأشخاص من أعراض طويلة الأمد، تستمر لأشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة الأولية، وذلك وفقًا لدراسة جديدة من باحثين في جامعة كامبريدج، أجريت على 214 شخصًا، شعر بعضهم عن بعض الأعراض التي تستمر بعد ما يتراوح من 3 أشهر إلى 10، منذ الإصابة بكوفيد 19، بحسب مجلة «Nature Medicine».

أسباب عدة وراء صعوبة التخلص من أعراض فيروس كورونا طويل الأمد، قد تمتد لفترة تصل إلى سنوات في بعض الحالات، لعل أبرزها الاستجابة المناعية المفرطة، ما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة والتهاب مزمن، إلى جانب ذلك التلف المباشر للأنسجة، وعلاوة على كل ذلك، قد يستمر الفيروس في الجسم لفترة طويلة بعد الشفاء من الأعراض الأولية الظاهرة، ما قد يزيد من فرص استمراره والإصابة بكورونا طويلة الأمد.

محمد عبدالوهاب، طبيب أمراض الباطنة والقلب، قال إن هناك ما يعرف بكورونا طويلة الأمد أو متلازمة كورونا التي تواصل سيطرتها على الجسد لفترة طويلة حتى بعد التعافي، وتتسبب في خللًا كبيرًا في بعض أنظمة الجسد، لعل أبرزها المعاناة من وهن عام في الجسم وظهور العديد من المشاكل العضلية.

وعن وصول هذه الأعراض أو المتلازمة إلى مصر، أكد عبدالوهاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كورونا طويلة الأمد لم تظهر بشكل كبير في مصر، وخاصة المرتبطة بالأعراض العضلية وضمور العضلات كما تشير بعض الدراسات، خاصة أنها غير منتشرة بشكل كبير، ولاتزال قيد الدراسة، وتعتمد في مواجهتها على قدرة الجسد في مواجهة الوباء.

أعراض المعاناة من متلازمة كورونا طويل المدى

التعب والإرهاق

ضيق التنفس

آلام الصدر

السعال

الصداع

الألم العضلي والمفصلي

الحمى

الارتعاش

فقدان حاسة الشم أو التذوق

أعراض عصبية: