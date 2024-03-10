تراجع جديد في أسعار الدولار اليوم.. «شوف بكام؟»

سجلت أسعار الدولار اليوم الأحد 10-3-2024 مقابل الجنيه، تراجعا ملحوظا، وفقا لآخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري تراجعا ليسجل 49.33 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.20 جنيه للبيع، و49.30 جنيه للشراء مقابل 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع، لتتراجع بقيمة 10 قروش.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر تراجعا بقيمة 10 قروش 49.20 جنيه للبيع، و49.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية بعد تراجعه 10 قروش.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم متراجعا بقيمة 15 قرش ليسجل 49.45 جنية للشراء، و49.55 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم متراجعا بقيمة 5 قروش ليسجل 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.