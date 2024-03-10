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آخر تحديث لسعر الدولار الآن في البنوك والمؤسسات المصرفية.. «كم سجل اليوم»

كتب:

سعيد رمضان
03:19 ص | الأحد 10 مارس 2024
حزمة دولارات- أرشيفية

حزمة دولارات- أرشيفية

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد 10 -3-2024، استقراراً نسبياً مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وسجل سعر الدولار اليوم 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 49.33 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.60 جنية للشراء، و49.70 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

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بقلم سعيد رمضان