خسائر وهبوط عالمي ومحلي.. ماذا يحدث للدولار في الأسوق؟

تراجع مؤشر الدولار في البورصات العالمية بعد صدور تقرير التوظيف أمس، ليسجل انخفاض بنسبة 0.40% عند مستوى 102.342، خاصة مع ارتفاع معدل البطالة الأمريكي إلى 3.90% من 3.70%.

وعلى الرغم من إضافة الاقتصاد وظائف بأكثر مما هو متوقع إلا أن متوسط الأجور في الساعة انخفض إلى 0.10% من 0.20% ليدل على انخفاض تضخم الأجور، وتتيح هذه البيانات للفيدرالي فرصة لخفض معدل الفائدة، مما يضر بمعدلات الفائدة، وفق موقع «إنفيستينج».

وجاءت تراجعات الدولار الأمريكي خلال نهاية تعاملات أمس الجمعة خلال نهاية الأسبوع بعدما سجل الدولار ارتفاعا في التعاملات الأوروبية المبكرة أمس الجمعة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق انخفاض أسبوعي كبير حيث أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى انخفاض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، في حين تراجع اليورو من أعلى مستوياته الأخيرة بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وسجل الدولار خسارة أسبوعية تبلغ حوالي 1%، والتي من المقرر أن تكون أشد حدة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

الدولار يواجه خسارة أسبوعية فادحة

انتعش الدولار بشكل طفيف يوم الجمعة بعد تعرضه لضربة قوية في الجلسة السابقة في أعقاب تعليقات جيروم باول، مع استكمال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي شهادته التي استمرت يومين أمام الكونجرس.

وعلى الجانب المحلي تراجعت أسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر، متراجعة عن مستوى الـ 50 جنيه، والذي كانت وصلت له خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري استقرار بقيمة 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.