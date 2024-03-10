مصر تواصل إسقاط المساعدات على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولي

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من الدول الصديقة والشقيقة، وعدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواصلة المشاركة في تقديم الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك تزامنًا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش، ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الدور المصري الفاعل لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية، في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.