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دراما المتحدة

مصر تواصل إسقاط المساعدات على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولي

كتب:

محمد مجدي
12:11 م | الأحد 10 مارس 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من الدول الصديقة والشقيقة، وعدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواصلة المشاركة في تقديم الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك تزامنًا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش، ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الدور المصري الفاعل لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية، في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.