اللواء مسعد الششتاوي: القوات المسلحة ثأرت للشهيد عبدالمنعم رياض بقتل 30 إسرائيليا

شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، عرض فيلم تسجيلي تضمّن كلمة لشيخ المجاهدين حسن خلف رئيس جمعية مجاهدي سيناء الأسبق، قال فيها إنّه بعد حرب 1967 بيوم واحد فقط، بدأ القوات المسلحة الانتشار غرب قناة السويس، وبدأ أبناء سيناء جمع المعلومات فورا.

وقال اللواء أركان حرب مسعد الششتاوي: «حرب الاستنزاف في الساعة الثالثة ظهرا يوم 9 مارس، حدثت تراشقات نارية فجأة من القوات الإسرائيلية، وشاءت إرادة الله أن تسقط قذيفة وتتطاير شظاياها ليستشهد الفريق عبدالمنعم رياض».

وأضاف: «بعدها بأيام قليلة، نفذت قواتنا عملية ثأر مدبر، إذ نفذت المجموعة 39 قتال بقيادة المقدم إبراهيم الرفاعي عملية إغارة ودمرت الموقع وقتلت أكثر من 30 فردا ودمرت عددا كبيرا جدا من الدبابات الإسرائيلية وعادت بأسيرين اثنين».