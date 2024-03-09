رجال القوات المسلحة.. بطولات في مواجهة الإرهاب

قصة بطولة وشجاعة، كان بطلها الرقيب أول مقاتل «أحمد حسنى عبدربه»، أحد أبطال قوات مكافحة الإرهاب فى شمال سيناء، الذى تحدّث أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات الندوة التثقيفية اليوم، عن دوره فى خدمة الوطن، ودور زوجته التى وقفت إلى جواره وساندته.

«عبدربه»: أُصبت أكثر من مرة

وقال «عبدربه»: «ليّا الشرف إنى شاركت فى مداهمات كتير فى شمال سيناء، واتصبت أكتر من مرة، وكان نفسى أنول شرف الشهادة، لكن ربنا أنعم علىّ بالإصابة، وإن شاء الله تكون شفيعة لىّ»، مضيفاً أنّه كان يستعد لإجازة الزواج، ووصلته أنباء بوجود مداهمة كبيرة ضد عناصر تكفيرية فى الشيخ زويد، فقرر تأجيل إجازته للمشاركة فى المداهمة، حيث أُصيب خلالها بعبوة ناسفة تسبّبت فى بتر ساقه، وعجز فى يده اليمنى، ودخل إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتابع: «لما خطيبتى جاتلى المستشفى، قلت لها كل شىء نصيب، كمّلى حياتك، لأن العلاج هيطول، رفضت وقالت لى ده شرف لىّ ولأى بنت مصرية تكمل حياتها مع بطل زيك»، فقاطعه الرئيس السيسى وطلب من زوجته الصعود إلى المسرح والوقوف إلى جوار زوجها البطل، قائلاً: «تعالى اقفى جنبه لو سمحتى.. تعالى جنبه»، وقال «عبدربه»: «زوجتى كانت أكبر عوض لىّ من ربنا، ورزقنى بيها وبأولادى، فلو فيه بطل حقيقى فى قصتى فهى زوجتى».

«الزين»: طهرنا سيناء من الإرهابيين

من جانب آخر، قال الرائد على الزين، من قوات مكافحة الإرهاب فى شمال سيناء، إنّه شارك مع الكثير من الأبطال، منهم من نال شرف الشهادة، ومنهم من أُصيب، ومنهم من يستكمل المشوار.

وأضاف: «كان معايا الشهيد العميد عبدالمحسن، اتعلمنا منه كتير، اتعلمنا منه معنى القوة والصبر والفداء، وكان دايماً يقول لى إحنا الأول وبعدين انتو يا على».

وتابع: «اتصبت أكتر من مرة، وفى كل مرة كنت بارجع أقوى من الأول، وفى آخر مرة اتصبت بطلقة قناصة دخلت من رجلى الشمال وخرجت من رجلى اليمين أدت إلى بتر فى رجلى الشمال وعجز بنسبة 80% فى رجلى اليمين، لكن دى ماكانتش النهاية، كانت البداية، اتعلمت رياضة التجديف، والمؤسسة العسكرية ماسابتنيش، ولا وزير الشباب والرياضة، والحمد لله جبت أول عرب وأول أفريقيا، والأسبوع اللى فات جبت رابع عالم».

وأوضح: «زى ما طهرنا شمال سيناء من الإرهاب، ورفعنا العلم فيها، إن شاء الله أرفع العلم فى أولمبياد باريس 2024، ولكل شىء تمن، والتمن هو الشهداء اللى أولادهم معانا النهارده، اللى ضحوا بروحهم لأجل ترابك يا مصر، وفيه غيرهم مستعد يضحى بروحه علشان علم مصر يفضل عالى فى السماء».

«عصام»: المؤسسة العسكرية أهّلتنى نفسياً ورياضياً بعد إصابتى

وقال جندى مقاتل أحمد عصام إنه جرى تكليفه بمهمة لمداهمة أحد العناصر الإرهابية، وحدثت له إصابة نتيجة انفجار عبوة ناسفة، مما أدى إلى بتر فى رجله اليمنى فوق الركبة، وشبه شلل فى الرجل اليسرى.

وأضاف: «من هنا جاءت نقطة التحول، إذ عملت المؤسسة العسكرية على تأهيلى نفسياً ورياضياً، كما وفّرت لى الملاعب والألعاب الرياضية التى أختارها وأتميز بها».