«لو حاصل على إجازة بدون راتب».. احذر الالتحاق بعمل آخر تجنبا لهذه العقوبة

حذرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأشخاص المؤمن عليهم، سواء في القطاع العام أو الخاص من الالتحاق بعمل آخر أثناء فترة الإجازة بدون مرتب، وذلك تجنبًا للتعرض للعقوبة.

مدد الإجازات الخاصة بدون أجر

وقال محمد عبدالحميد الصادق، المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا للمادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019، والتي تنص على أنه خلال مدد الإجازات الخاصة بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية ها التي تستحق في حالة التأخير في الأداء، وذلك وفقًا للنسب المقررة في المادة 121 من هذا القانون.

الإلتزام بحصته وحصة صاحب العمل

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة 121 من هذا القانون التي تستحق في حالة التأخير في الأداء.