ضوابط القبول بالمدارس الرسمية الدولية لرياض الأطفال.. اعرف تفاصيل التقديم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط القبول بالمدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025، بعد فتح باب التسجيل، مُشيرة إلى أنه يتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني وفقاً للإطار المحددة من قبل الوزارة.

إجراءات القبول لطلاب رياض الأطفال

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل التقييم وإجراءات القبول لطلاب رياض الأطفال :-

- يتم عقد مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة يجري من خلالها تقييم ولى الأمر أو الوصي القانوني»، على أساس معلوماته عن المدارس الرسمية الدولية من حيث «المناهج - النظام الدراسي والتربوي وقناعاته وسلوكه في تربية طفله والتعامل مع الغير، بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها.

- يتم قبول الطالب الطالبة طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الأمور.

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول يكون السن شرطاً تفضيلياً بحيث يؤخذ الأكبر سناً.

- يتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط ويقوم ولى الأمر بالسؤال عن موقف نجله / كريمته في حالة القبول من عدمه عن طريق التواصل مع إدارة الفرع المتقدم له.

الالتزام الكامل بالنظم التعليمية

- يوقع ولى الأمر على كل التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الطرفان سالفا الذكر، والمدارس مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.

يوقع ولي أمر على أن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى وفي حالة القيد وحدوث ذلك، تصبح مسؤولية ولى أمر الطالب إنهاء الإجراءات مع المدرسة الأخرى والمدارس الرسمية الدولية غير مسؤولة عن عدم قيد الطالب بالحكومة الإلكترونية في حالة تأخر ولي الأمر عن إنهاء الإجراءات.

- في حالة اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل يتحمل ولى الأمر المسؤولية وما تتخذه المدرسة من إجراءات.