«التعليم» تحدد رسوم التقييم لطلاب الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته «الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري»، المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقا لمنهجية الجدارات.

رسوم أداء التقييم لطلاب الصف الثالث الثانوي

وأكدت الوزارة في خطاب أرسلته للمديريات التعليمية، أن كل طالب مقيد بـ الصف الثالث الثانوي بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات، يسدد مبلغا قدره 300 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي، على أن يجرى إبداع الحصيلة في حساب تنمية الموارد.

ووجهت الوزارة بفتح قنوات التحصيل مع هيئة البريد المصري والشركات المتعاقدة مع الوزارة، لتحصيل مبلغ 300 جنيه، مقابل أداء التقييم النهائي من طلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته «الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي» المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية، وفقا المنهجية الجدارات المهنية، على أن يجرى إيداع ما يجرى تحصيله لحساب الاشتراكات، ومقابل الخدمات المفتوح بالبنك المركزي المصري.