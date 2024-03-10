«التعليم» تعلن شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقدم للمدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال، وذلك بعد فتح باب التقديم اليوم 10 مارس 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ فتح رابط التسجيل من خلال مسح الـ (QR) المدرج بالإعلان، والإجابة على جميع الأسئلة الموجودة.

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

وطالبت وزارة التربية والتعليم بتحري الدقة عند ملء النموذج الإلكتروني أثناء التقديم للمدارس الرسمية الدولية، وعدم تكرار التسجيل أكثر من مرة ويتم التقديم وفقاً للشروط التالية:-

- شرط السن للمستوي الأول رياض أطفال (FS1)، ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات، ولا يزيد على 4 سنوات، و11 شهراً و29 يوما في أول أكتوبر من العام الحالي 2024.

- أن يكون الطالب سليماً، وضمان خلوه من أي إعاقات نفسية أو ذهنية، وغيرها من الإعاقات والتي تحتاج إلى برامج خاصة.

- في حالة عدم وجود الأبوين، يتمّ تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولى الأمر، ويكون التوكيل بالتقدم إلى المدارس الرسمية الدولية.

- لابد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطى المهارات الآتية: المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - مبادئ معرفية - المهارات الحركية - مهارات التفكير).

- عقب غلق باب التقديم إلكترونياً يتمّ مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط، لذا يرجى كتابته بشكل صحيح، ويتمّ إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولي الأمر.