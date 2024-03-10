«التعليم» تعلن فتح باب التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمستوى الأول FS1 بمرحلة رياض الأطفال بكل فروع المدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسي 2024 - 2025، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

التقديم بالمدارس الرسمية الدولية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنّه يمكن التقديم للمستوى الأول FS1 بمرحلة رياض الأطفال بكل فروع المدارس الرسمية الدولية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على شروط الالتحاق (Instructions) عن طريق QR Code الخاص بها.

- الدخول علي لينك التقديم (Register Now)من QR code الخاص بالتقديم.

- ملء البيانات المطلوبة.