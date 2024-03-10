الأقباط يحتفلون بـ«رفاع الصوم الكبير» اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بـ«رفاع الصوم الكبير 2024»، وهو اليوم السابق للصوم الكبير في الكنيسة، والذي يبدأ غدا الاثنين ويستمر لمدة 55 يوما.

ويتزامن الصوم الكبير 2024 في الكنيسة مع احتفال المسلمين ببدء شهر رمضان المبارك، حيث يصوم الأقباط والمسلمين معا.

حساب يوم رفاع الصوم الكبير

ولتحديد يوم رفاع الصوم، يجب اتباع الخطوات التالية بحسب الكنيسة:

- تحديد موعد عيد القيامة في تلك السنة.

- إذا كان عيد القيامة في شهر برمهات تُضاف 4 أيام إلى تاريخ عيد القيامة.

- إذا كان الناتج 30 يكون يوم الرفاع هو 30 طوبة.

- إذا كان الناتج أكبر من 30: نطرح 30 من الناتج ويكون الباقي هو تاريخ يوم الرفاع في شهر أمشير.

- إذا كان عيد القيامة في شهر برمودة: نضيف 4 أيام إلى تاريخ عيد القيامة إذا كان الناتج من 1 إلى 30: يكون يوم الرفاع هو ذلك التاريخ في شهر أمشير.

- إذا كان الناتج أكبر من 30: نطرح 30 من الناتج ويكون الباقي هو تاريخ يوم الرفاع في شهر برمهات.

أصوام الدرجة الأولى

ويعد الصوم الكبير في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة والتي ينقطع فيه الأقباط عن تناول الطعام من الساعة 12 ليلا وحتى غروب الشمس، ثم يتناولون الطعام النباتي وذلك حتى 5 مايو والاحتفال بعيد القيامة المجيد.