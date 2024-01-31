موعد الصوم الكبير 2024.. يبدأ بالتزامن مع شهر رمضان

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالصوم الكبير يوم الاثنين 11 مارس، والذي يأتي هذا العام بالتزامن مع شهر رمضان، ويستمر لمدة 55 يوما ينتهي بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو.

الصوم الكبير 2024

ويعرف الصوم الكبير في الكنيسة بالصوم المقدس، ويعد من أقدس أصوام السنة، وتصنفه الكنيسة على أنه صوم سيدي، لأن السيد المسيح قد صامه، كما يعرف بالصوم الأربعيني حيث صامه المسيح لمدة أربعين يوما وأربعين ليلة.

طقوس الصوم الكبير

ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى، وتصنف الكنيسة الأصوام إلى درجة أولى تضم «الصوم الكبير، صوم يونان، صوم الأربعاء والجمعة، صوم برمون الغطاس والميلاد»، ويمتنع الأقباط خلال تلك الأصوام عن تناول الأسماك واللحوم والدواجن والألبان، كما يتخللها فترات صوم انقطاعي حتى غروب الشمس، وأما عن أصوام الدرجة الثانية تسمح فيها الكنيسة بتناول الأسماك للتخفيف على المسيحيين لكثرة الأصوام في الكنيسة، ويصوم الأقباط ما يقرب من 200 يوما في السنة، وتضم أصوام الدرجة الثانية «صوم الميلاد، صوم العذراء، وصوم الرسل».

وتمهد الكنيسة للصوم الكبير بصوم يونان الذي يسبقه بأسبوعين، وتصوم الكنيسة لمدة ثلاثة أيام صوم انقطاعي من منتصف اليوم وحتى غروب الشمس، وانتهاء القداسات التي تصلى بطقوس الصوم الكبير.

وكان الصوم السابق لعيد القيامة يقتصر على صوم أسبوع الآلام فقط، ولكن في عهد البابا ديمتريوس الكرام، البطريرك الـ12 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قام بضم الصوم الأربعيني على صوم أسبوع الآلام وسبت النور، ليصبح عدد أيام الصوم 55 يوما.