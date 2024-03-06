بالتزامن مع الصوم الكبير 2024.. أديرة تغلق أبوابها 55 يوما

أعلنت عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية، غلق أبوابها خلال فترة الصوم الكبير 2024، الذي يبدأ الاثنين المقبل 11 مارس، ويستمر 55 يومًا وينتهي بعيد القيامة الأحد 5 مايو المقبل.

غلق أبواب دير الأنبا أنطونيوس

وأعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، غلق أبواب الدير خلال فترة الصوم الكبير 2024، وقال الأنبا يسطس أسقف ورئيس الديرفي بيان له: «يُعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية في البحر الأحمر، السماح بزيارة الدير ونوال البركة أيام الجمعة والسبت والأحد فقط، وذلك في فترة الصوم الكبير».

وتابع أن الدير سيغلق أبوابه تمامًا في فترة أسبوع الآلام، بداية من الاثنين 29 أبريل المقبل مع عدم توقع أي استثناءات بالزيارة أو المبيت سواءً للرحلات أو الأفراد أو أسر الرهبان، على أن يُعاود فتح أبوابه طوال الأسبوع، بداية من يوم عيد القيامة المجيد 5 مايو، مشيرًا إلى أنّ مبيت الآباء الرهبان والكهنة الضيوف وبيت الخلوة للشباب، مفتوح طوال فترة الصوم الكبير، ويُغلق تمامًا في فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.

أديرة تغلق أبوابها في الصوم الكبير 2024

ونوه الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم – المحرق، إلى أنه من المقرر أنّ يغلق أبوابه تمامًا خلال فترة الصوم المقدس الكبير، على أنّ يعاود فتح أبوابه في سبت النور 4 مايو المقبل.

وأعلن الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، اعتذار دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عن عدم استقبال أي زوار سواء أفراد أو مجموعات أو طالبي قضاء فترة خلوة روحية، وذلك بعد الخميس المقبل، بحسب بيان الدير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».