بدء الصوم الكبير 2024.. تعرف على موعده وطقوسه

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الكبير يوم الاثنين 11 مارس المقبل، حيث يستمر الصوم الكبير لمدة 55 يوما لينتهي بـ«عيد القيامة المجيد» يوم الأحد 5 مايو المقبل، ويعرف هذا الصوم بـ«الصوم المقدس» حيث يعد الأكثر نسكا وزهدا في الكنيسة والأطول من حيث عدد الأيام.

بدء الصوم الكبير 2024

ويعد «الصوم الكبير» من أصوام الدرجة الأولى بالكنيسة القبطية الأرثوكسية التي يمتنع فيها الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والدواجن والالبان، تضم أصوام الدرجة الأولى الصوم الكبير، صوم يونان، صوم الأربعاء والجمعة، برمون الميلاد والغطاس، وأما عن أصوام الدرجة الثانية فهي تلك الأصوام المسموح فيها بتناول الأسماك وتشمل صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم العذراء.

ويبدأ الصوم الكبير 2024 هذا العام يوم الاثنين 11 مارس بالتزامن مع بدء شهر رمضان، ويمتد لمدة 55 يوما مقسمة إلى أسبوع الاستعداد، الذي تنفرد الكنيسة الأرثوذكسية بصومه ثم صوم الأربعين المقدسة مثل ما صام السيد المسيح 40 يومًا و40 ليلة، وصوم أسبوع الآلام وسبت النور ثم ينتهي بعيد القيامة يوم الأحد 16 أبريل المقبل.

طقوس الصوم الكبير 2024

والصوم الكبير 2024، يتميز بالاحتفالات والطقوس الروحية والصوم الانقطاعي، حيث ينقطع الأقباط عن الطعام من الساعة 12 وحتى غروب الشمس أو انتهاء القداسات بالكنائس الساعة الثالثة أو الخامسة مساءً في بعضها، وقسمت الكنيسة الصوم الكبير إلى 8 آحاد لكل أحد في الصوم الكبير قصة وحدث خاص به، حيث يتكون الصوم من 7 آحاد وهى: أحد الكنوز، أحد التجربة، أحد السامرية، أحد الابن الضال، أحد المخلع، أحد التناصير، أحد الشعانين ويليه أحد القيامة الأحد الثامن.

تاريخ الصوم الكبير

ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام بالكنيسة، بحسب الكنيسة، فهو صوم سيدي مرتبط بالسيد المسيح، حيث صامه لمدة 40 يوما و40 ليلة دون طعام، وكان هذا الصوم في البداية مقتصرا على صوم أسبوع الآلام، لكن قام البابا ديمتريوس الكرام، البطريرك الـ 12 من بطاركة الكنيسة، بضم أسبوع الآلام مع الصوم الأربعيني وسبت النور ليصبح الصوم الكبير 55 يوما.