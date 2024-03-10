عزاء والدة محمود البزاوي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد الثلاثاء المقبل

يتلقى الفنان محمد البزاوي العزاء في والدته يوم الثلاثاء المقبل، إذ رحلت عن عالمنا أمس السبت.

موعد عزاء والدة الفنان محمود البزاوي

وسيتلقى الفنان محمود البزاوي عزاء والدته في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وذلك بعدما تمّ صلاة الجنازة عليها أمس بمسقط رأسه بمدينة المحلة.

يُذكر أنَّ محمود البزاوي يشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل محارب، وذلك بجانب عدد من الفنانين من بينهم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين.