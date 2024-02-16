محمود البزاوي يحتفل بأغنية «أستاذ محمود البزاوي» برقصة مضحكة

احتفل الفنان محمود البزاوي، مع أفراد عائلته بطرح أغنية «أستاذ محمود البزاوي»، لمطربي الراب أحمد سانتا وأبيوسف.

احتفال محمود البزاوي بأغنية «أستاذ محمود البزاوي»

ونشر الفنان محمود البزاوي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» وهو يرقص بطريقة مضحكة أثناء سماعه أغنية «أستاذ محمود البزاوي».

وحظي الفيديو بردود فعل واسعة من الجمهور، ليعلق أحد المتابعين عليه«والله أنت سكر وأنا بموت فيك»، بينما كتب نجل محمود البزاوي،«مفيش شكر ليا على الإضاءة حبيبي يا بابا».

وأظهر الفنان محمود البزاوي، تعجبه من اسم الأغنية قبل ساعات من طرحها، إذ نشر صورة بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا عليها «أنا مش فاهم حاجة بس أنا مستني».