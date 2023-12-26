محمود البزاوي: فيلم عادل مش عادل تجربة مختلفة.. ومتحمس للعمل مع الفيشاوي

أعرب الفنان محمود البزاوي، عن سعادته البالغة لمشاركته في بطولة فيلم «عادل مش عادل»، المقرر طرحه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمود البزاوي يتحدث عن فيلم عادل مش عادل

وقال محمود البزاوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم عادل مش عادل تجربة مختلفة، ويقدم بها شخصية جديدة، وتحمس للمشاركة في العمل بسبب وجود أحمد الفيشاوي، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية، وهو يقدر موهبته الكبيرة.

تدور أحداث فيلم «عادل مش عادل» في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، بدرية طلبة، دينا، محمد رضوان، شيري عادل، محمود البزاوى، ونوال، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد يسري، وسيناريو وحوار حسام كمال وأدهم سعيد.