محمود البزاوي: الكوميديا تسيطر على أحداث «عادل مش عادل»

قال الفنان محمود البزاوي، إنه تحمس للمشاركة في بطولة فيلم «عادل مش عادل»، مع الفنان أحد الفيشاوي، لأنه تجمعه به علاقة صداقة قوية، إلى جانب مشاركته معه بعدة أعمال فنية من قبل، بينها فيلم الشيخ جاكسون، فيلم رهبة، مسلسل بدون ذكر أسماء، لافتًا إلى أنه يوجد بينهما «كيميا» كبيرة أثناء التصوير، وتجعل التفاهم مسيطرًا على الأجواء.

تفاصيل دور محمود البزاوي فى فيلم «عادل مش عادل»

أضاف «البزاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يجسد شخصية طالب فاشل، حيث يقضي أكثر من 10 سنوات بالكلية دون أن يتمكن من التخرج، لديه وجهات خاصة بالقانون يطبقها عن اقتناع، مشيرًا إلى أن الكوميديا تسيطر على جميع أحداث الفيلم.

أبطال الفيلم

«عادل مش عادل»، من بطولة أحمد الفيشاوي، محمد رضوان، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، وآخرين، من اخراج أحمد يسري، وتأليف حسام كمال وأدهم سعيد.