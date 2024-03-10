أزمة كبرى في إسرائيل.. الحاخام الأكبر يهدد بالرحيل من الأراضي المحتلة

قال راسم عبيدات كاتب وباحث سياسي، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تشهد قضية جدية تتعلق بتجنيد اليهود الحريديم، التي دفعت بالحاخام الشرقي الأكبر إلى التهديد بالرحيل من دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذا ما جرى إجبارهم على التجنيد.

اليهود الحريديم يريدون التفرغ للصلاة والعبادات وقراءة التوراة

وأضاف كاتب وباحث سياسي، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «اليهود الحريديم يريدون التفرغ للصلاة والعبادات وقراءة التوراة، كما أن أي تجنيد لهم يعني الاندماج في المجتمع العلماني، وبذلك يفقدون خصائص مجتمعهم الخاص».

اتفاق قد يسقط الحكومة

وتابع الكاتب والباحث السياسي: «نتوقع أن تثير هذه القضية الجدل، وقد تسبب أزمة تنفجر في وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لأن جزء من حزب الليكود وقف بجانب جالانت في هذه القضية، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة، وهو مخالفة لاتفاقية التحالف بين نتنياهو وحركتين إسرائيليتين بشأن اليهود الحريديم، وهذا الاتفاق إذا ما جرى التلاعب به ربما تسقط الحكومة».