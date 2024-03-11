«فاو»: التغيرات المناخية تُؤثر على دخل النساء الريفيات على مستوى العالم

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، أنّ تغير المناخ يٌؤثر بصورة كبيرة على دخل النساء الريفيات، في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إذ يٌعانون من خسائر مالية أكبر بكثير من الرجال.

حجم خسائر النساء بسبب تغير المناخ

أوضح التقرير أن الأسر التي تٌعيلها النساء تخسر 8% من دخلها بسبب الإجهاد الحراري، و3% إضافية بسبب الفيضانات، مٌقارنة مع الأسر المعيشية التي يٌعيلها الرجال، ويتجلى ذلك من خلال انخفاض حصة الفرد بقيمة 83 دولارًا، بسبب الإجهاد الحراري بقيمة 35 دولارًا بسبب الفيضانات، ما يجعل إجمالي الانخفاض يصل إلى 37 مليار دولار أمريكي، و16 مليار دولار أمريكي على التوالي في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

تابعت المنظمة أنه في حال ارتفع مٌتوسط درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فقط، فإن هؤلاء النسوة يواجهن خسارة مٌذهلة بنسبة تصل إلى 34% في إجمالي دخلهن مقارنة بالرجال.

الإجهاد الحراري والتعرض لدرجات حرارة عالية يفاقم أزمة المناخ

وتفيد بيانات أعدتها «فاو» أنّ الآثار السلبية لا تختلف باختلاف نوع الجنس فقط، بل باختلاف الحالة الاجتماعية والاقتصادية، كما يؤدي الإجهاد الحراري، أو التعرض لدرجات حرارة عالية، إلى مٌفاقمة أوجه عدم المساواة بين الأسر المعيشية الريفية الفقيرة التي تٌعاني من خسارة إضافية تبلغ نسبة 5% أي 17 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد، مٌقارنة بجيرانهم الأفضل حالًا منهم، وهي النسبة نفسها المتعلقة بالخسائر الناجمة عن الفيضانات.

وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، إن الاختلافات الاجتماعية القائمة تُؤثر على الموقع الجغرافي ومستوى الثروة ونوع الجنس والسن بشكل كبير، وإن كان غير مفهوم جيدًا، قابلية تعرض سكان الريف لآثار أزمة المناخ.

تابع أن هذه النتائج تسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى تكريس المزيد من الموارد المالية وزيادة الاهتمام على مستوى السياسات بمسائل الشمولية والقدرة على الصمود في الإجراءات الوطنية والعالمية المتعلقة بالمناخ".