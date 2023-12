الفيضانات تضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

كشفت ولاية فلوريدا الأمريكية عن إلغاء استعراضات القوارب والمظاهر الاحتفالية الخاصة بعطلات نهاية العام بعد اقتراب عاصفة في الولاية حيث سقطت أمطار وصلت كميتها لـ 12.7 سم فيما غرقت الشوارع بالمياه، بحسب موقع «فوكس نيوز».

