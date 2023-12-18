الفيضانات تضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

كشفت ولاية فلوريدا الأمريكية عن إلغاء استعراضات القوارب والمظاهر الاحتفالية الخاصة بعطلات نهاية العام بعد اقتراب عاصفة في الولاية حيث سقطت أمطار وصلت كميتها لـ 12.7 سم فيما غرقت الشوارع بالمياه، بحسب موقع «فوكس نيوز».

تحذيرات السلطات في البلاد والأرصاد

في الوقت ذاته، خاطبت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية السلطات من خلال تحذيرات وسط توقعات بحدوث فيضانات في مختلف أماكن بالولاية تبدأ من ساحل الخليج الجنوبي الغربي وتصل حتى جاكسونفيل.

إلغاء الاستعراضات

وبناء على المعلومات الخاصة بالطقس التي تم الحصول عليها فقد ألغيت الاستعراضات فيما ستظل المطارات الرئيسية مفتوحة في انتظار المسافرين الذين يصلون البلاد.

بدوره، كتب كارماين مارسينو، قائد شرطة مقاطعة «لي» على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «اليوم ليس مناسبا للسباحة أو ركوب القوارب».

تحذير من حركة الرياح

وأوضحت السلطات أن حركة الرياح ستكون قوية لذا يجب توخي الحذر، في الوقت الذي سيكون هذا الأمر جيدا للأشخاص الذين يسكنون جنوب غرب فلوريدا الذين لديهم قيود قاسية على المياه وظروف الجفاف.