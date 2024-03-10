علامات تستوجب الإفطار فورا لمرضى السكر في رمضان.. راقب جسدك جيدا

مع بداية شهر رمضان كل عام، يزداد الحديث عن مرضى السكر وإمكانية صومهم وما يتعلق بها من ضوابط؛ باعتبارهم ضمن الفئات التي قد تُعفى من الصوم لظروف صحية؛ لذا وتزامنًا مع بداية شهر رمضان 2024، نوضح كل ما يخص مرضى السكر حول صوم شهر رمضان، بحسب حديث الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر بكلية الطب في قصر العيني.

صوم مرضى السكر لشهر رمضان

أوضحت «شلتوت»، في حديثها لـ«الوطن»، أن تحديد إتاحة الصوم لمريض السكر وتقديم النصيحة له فيما يتعلق بالضوابط وتناول الطعام، تعتمد على الحالة الصحية للمريض ونوع مرض السكر وكذلك نظام العلاج، لافتة إلى أنه في كل الأحوال يجب أن يحرص مريض السكر على أن تكون حالة مرض السكر لديه منتظمة ومستقرة قبل البدء فى الصيام حتى يستطيع الصيام دون حدوث مشكلات صحية.

فئات يُنصح بعدم صيامها

على الرغم من أن مريض السكر يمكنه صوم شهر رمضان الكريم دون حدوث مضاعفات تذكر إذا التزم بالإرشادات اللازمة، إلا أن هناك فئات معينة من مرضى السكري يُنصح بعدم صيامها، وهم المرضى المصابون بمضاعفات السكر على الأوعية الدموية والكليتين والفشل الكلوى، كذلك من المهم لمريض السكر عدم الصيام في حال صاحب مرض السكري عوامل خطورة أخري مثل أمراض القلب وتشمل جلطات القلب الحديثة واضطراب ضربات القلب والهبوط الحاد فى وظائف القلب وأمراض صمامات القلب وكذلك الإصابة بجلطات المخ الحديثة.

من الحالات التي يُنضح فيها مرضى السكر بعدم الصيام، هي إذا كان مريض السكر يعالج بكمية كبيرة من الأنسولين، لا سيما إذا تعددت جرعات الأنسولين خلال اليوم الواحد سواء كان من مرضى النوع الأول أو الثاني للسكر، وكذلك المسنين الذين يتناولون الأنسولين أو المقيمين بمفردهم أو الذين يعانون من خرف الشيخوخة وألزهايمر والقدم السكري، كما يُنصح بعدم صيام السيدات الحوامل المصابات بمرض السكري، وكذلك المرضعات اللواتي يأخذن الأنسولين؛ فبعيدًا عن الصعوبة الشديدة التي تقع عليهن، هناك أيضًا خطورة في الصيام إذا زاد الهيموجلوبين السكري عن 10%.

من هو مريض السكر المسموح له بالصيام؟

وحول فئات مرضى السكر التي يمكنها صوم شهر رمضان بشكل آمن، فأوضحت «شلتوت»، أن هذه الفئات هم مرضى السكر الذين يُعالجون عن طريق النظام الغذائى فقط، ومرضى السكر الذين يُعالجون بأدوية لا تسبب هبوط السكر، ولكن هذه الفئات يجب عدم صيامها في حال حدوث ظروف صحية لها، مثل تكرر نوبات هبوط السكر الشديد خلال 3أشهر قبل رمضان، وعدم الإحساس بأعراض انخفاض مستوى السكر في الدم، وحدوث غيبوبة كيتونية خلال 3 أشهرقبل رمضان، وحدوث مضاعفات على الأوعية الدموية واعتلال الكليتين.

متى يحتاج مريض السكري لكسر صيامه؟

هناك حالات معينة يحتاج فيها مريض السكر لكسر صيامه فورًا، منها الشعور بأحد أعراض نقص السكر في الدم مثل الدوخة الشديدة، الرعشة، سرعة ضربات القلب، عرق غزير، فقدان الوعي، شحوب في لون الوجه، تشنجات أو رعشة، صداع وزغللة في العينين، عرق وبرودة في اليدين، فقدان التركيز، إرهاق شديد وتنميل في الوجه والشفتين، وعند ملاحظة أحد هذه الأعراض يجب إجراء تحليل سكر للمريض بشكل عاجل، وإذا أثبت التحليل وجود نقص فى مستوى السكر عن 70 ملليجرامًا فيجب على المريض الإفطار على الفور بتناول عصير أو مشروب سكرى أو قطعة شيكولاتة، بحسب «شلتوت»، التي شددت على أنه من الخطورة لجوء المريض إلى النوم حتى موعد الإفطار إذا أحس بأعراض نقص السكر.

كيفية تناول مرضى السكر وجباتهم خلال شهر رمضان

وحول كيفية تناول مرضى السكر لوجباتهم خلال شهر رمضان الكريم، أوضحت «شلتوت»، أنه يفضل لمريض السكر في حال صيامه أن يتناول وجبة الإفطار مماثلة لوجبة الغداء في الأيام العادية، وأن تكون وجبة السحور مساوية لما يتناوله في الإفطار والعشاء غير شهر رمضان، كما يفضل أن يكون السحور متأخرًا وقبل أذان الفجر بقليل، مع تجنب المواد السكرية والحلوى قدر الإمكان، ويكون تناول مريض السكر لها على سبيل التذوق فقط ويمكن استبدال أنواع الحلوى بسلطة الفواكه مثلًا، مع الحرص على تناول المياه بكثرة خلال فترة الإفطار.