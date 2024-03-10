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دراما المتحدة

«أبو الغيط»: توافق بين ممثلي الحوار الليبي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة

كتب:

منى صلاح
04:14 م | الأحد 10 مارس 2024
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنَّ هناك توافق بين ممثلي الحوار الليبي على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، حسبما أفاد نبأ عاجل على شاشة «القاهرة الإخبارية».

وتابع «أبو الغيط»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي الحوار الليبي، ونقلته «القاهرة الإخبارية»: «تم الاتفاق على عقد جولة ثانية مع ممثلي الحوار الليبي بشكل عاجل لتنفيذ ما تم التوصل إليه».

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