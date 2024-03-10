«أبو الغيط»: توافق بين ممثلي الحوار الليبي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنَّ هناك توافق بين ممثلي الحوار الليبي على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، حسبما أفاد نبأ عاجل على شاشة «القاهرة الإخبارية».

وتابع «أبو الغيط»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي الحوار الليبي، ونقلته «القاهرة الإخبارية»: «تم الاتفاق على عقد جولة ثانية مع ممثلي الحوار الليبي بشكل عاجل لتنفيذ ما تم التوصل إليه».