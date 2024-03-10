مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2024.. تُطبق من الغد

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2024، وهي المواعيد التي سيتمّ تطبيقها غدا الاثنين مع أول أيام شهر رمضان، وتشمل المواعيد جميع العاملين في الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري بالدولة.

مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2024

وسوف تبدأ مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2024 يوميًا، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وتشمل الهيئات الاقتصادية والمحليات في جميع المحافظات ومكاتب البريد، وجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، هذا وتبلغ ساعات العمل يوميا 5 ساعات.

مواعيد عمل المحالات التجارية والورش والكافيهات في رمضان

حددت وزارة التنمية المحلية مواعید عمل المحالات التجارية والورش في رمضان، إذ أنَّه تمّ تقسيمها لأكثر من فئة.

مواعيد الكافيهات والمطاعم والمقاهي والصيدليات

يستمر العمل داخل الصيدليات والكافيهات والمقاهي والمطاعم وفقا للمادة الأولى من القرار حتى الساعة 2 صباحًا، والتيك أواي على مدار 24 ساعة.

مواعيد عمل الورش

الورش الكائنة داخل المناطق السكانية، تغلق الساعة 10 مساءً، الورش المقامة على الطرق ومحطات الوقود، يستمر العمل 24 ساعة.

مواعيد عمل الأنشطة الليلة

هذا ويستمر العمل 24 ساعة يوميا، على المحلات (الأفران - محلات السوبر ماركت - محلات البقالة - المخابز - بيع الفاكهة والخضراوات - الدواجن - أسواق الجملة) لتلبية احتياجات المواطنين.