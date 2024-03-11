«السياحة» توضح آلية نجاح المتقدمين لاختبارات مرافقة المعارض الخارجية

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه بناء على قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار بشأن وضع ضوابط اختيار المرشحين لمرافقة المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة، فقد تم الموافقة على وضع ضوابط اختيار المرشحين لمرافقة المعارض الخارجية المؤقتة، على أن تكون هناك درجات خاصة لتقييم المتقدمين من العاملين بالوزارة .

توزيع درجات القبول بالإختبار

ولفتت الوزارة، إلى أن الدرجات الممنوحة للمتقدمين لمرافقة المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة خلال المقابلة الشخصية ستكون 100 درجة، سيتم توزيعها على النحو التالي:

- 40 درجة لإجادة اللغة الانجليزية.

- 20 درجة لإنجازات العمل في مجال التخصص بالوزارة.

- 20 درجة للخبرات العلمية والاكاديمية.

- 20 درجة للسمات الشخصية.

وضع بعض القواعد عند التقييم

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم وضع بعض القواعد عند التقييم، منها منح أصحاب العهد الأثرية أو من سبق لهم استلام عهد أثرية 5 درجات إضافية على مجموع درجات التقييم، مع تقسيم الناجحين إلى فئتين فئة حتى 45 عاما وفئة حتى 60 عاما، ويتم السفر بالتبادل واحد من كل فئة، مشيرة إلى أن درجة النجاح في الاختبار من 70 درجة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثارـ عن فتح باب التقدم لاختبارات السفر للعاملين بالوزارة لمرافقة المعارض الخارجية المؤقتة، تخصص آثار إسلامية وقبطية ويهودية من المعينين والمثبتين على درجة دائمة بالوزارة، ولم يسبق لهم السفر لمرافقة أحد المعارض الخارجية.