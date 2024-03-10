المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال مفتى الديار المصرية، عبر تهنئة خاصة عبر قناة «الناس»، اليوم الأحد: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد وبالتزامن مع بداية هذا الشهر الكريم أتقدم بخالص التهنئة إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية».

المفتئ يهنئ الأمتين العربية والإسلامية

وأضاف: «وأتقدم بالتهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بخالص التهنئة وأن يعيد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات».