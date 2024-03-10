كم شاهدا يكفي لرؤية هلال رمضان؟.. مفتي الجمهورية يكشف التفاصيل

كم شاهدا يكفي لرؤية هلال رمضان؟ سؤال يرد في الأذهان لاسيما مع استعداد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال الشهر المبارك خلال ساعات.

وهو السؤال لدار الإفتاء المصرية، التي أجابت عنه في إحدى فتواها المنشورة عبر الموقع الإلكتروني، وكانت الفتوى للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

كم شاهدا لرؤية هلال رمضان؟

وقال المفتي في الفتوى التي جاءت عن موضوع كم شاهدًا لرؤية هلال رمضان؟، أن هناك 6 لجان في 6 أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية تعمل على استطلاع، الهلال في كل شهر عربي وليس فقط شهر رمضان.

ولفت في إجابته عن سؤال كم شاهدًا لرؤية هلال رمضان؟ إلى أن كل لجة استطلاع تكون مكونة من أعضاء ممثلة عن جهات مختلفة وهي: دار الإفتاء المصرية، معهد البحوث الفلكية، الهيئة العامة للمساحة، وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، وعلى أقل تقدير يتواجد عضو واحد لكل جهة من الجهات سالفة الذكر.

رؤية هلال رمضان

وفي إجابته عن كم شاهدًا لرؤية هلال رمضان؟ أشار إلى أن الرؤية تتم على قواعد شرعية وعلمية، وأن دار الإفتاء تحرص على الحفاظ على التوازن بين الشقيين، فالرؤية خاضعة للعلم اليقين الذي يأتي به علم الفلك والحساب.

وأوضح في حديثه عن كم شخص لرؤية هلال رمضان؟ أن الشق العلمي يتم الاستعانة به في حالتين، الأولى هي أن الهلال لم يولد فحينها تعلن دار الإفتاء عدم بداية الشهر الجديد واستمرار الشهر الحالي، أما الحالة الثانية هي أن تعلن الحسبات الفلكية والعلمية عن ولادة الهلال فبناء عليه تبدأ اللجان في التحرك إلى مراكز الاستطلاع لرؤية الهلال.

العلم والدين في رؤية هلال رمضان

وبالحديث عن ولادة الهلال، لفت المفتي إلى أن الدار لا تتحرك إلى رؤية الهلال إلا بعد أن تثبت الحسابات الفلكية ولادته، وأنه سوف يمكث في الأفق بعد غروب الشمس لمدة 4 دقائق كحد أدنى بحيث يتسنى لعلماء الدين من رؤيته، أما لو قال العلماء أن مكوث الهلال في الأفق سيكون لمدة أقل من 4 دقائق لا تتم الرؤية.

وفي إجابته عن سؤال كم شخص لرؤية هلال رمضان؟، قال مفتي الجمهورية، إنه يجري الاستناد على العلم لتحديد زاوية الرؤية وأماكنها، بناء عليه يتم تشييد مراكز الاستطلاع ورؤية الهلال، وأوضح أن الشق الديني والعلمي لا ينفصلا عن بعض في رؤية الهلال.