مستشار مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تعمل على نشر الوسطية ومحاربة التطرف

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الوجودَ الإسلاميَّ في دول العالم ذات الأغلبية غير المسلمة حيويٌّ وإيجابيٌّ لكافة الأطراف، لاسيما في هذه الأوقات، وينبغي تعظيم الاستفادة من العنصر المُسلم في الميادين السياسية والاقتصادية والفكرية.

دار الإفتاء المصرية تعمل على نشر الوسطية

وأضاف إبراهيم نجم، في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات مؤتمر «احتضان التنوع: معالجة الإسلاموفوبيا» الذي يُعقد في مدينة باكو بأذربيجان، أنَّ دار الإفتاء المصرية تعمل على نشر الوسطية والدفاع عن الإسلام ومحاربة الفوضى في الخطاب الإفتائي، مشيرا إلى محاربة المتطرفين عن طريق مرصد فتاوى التكفير بالدار الذي يرد عليها ويفندها ويبين انحرافها.

التصدي للأفكار الغربية المغلوطة

وأكد مستشار مفتي الجمهورية، أن الدار ستكثِّف كذلك من جهودها خلال الفترة المقبلة لمزيد من التنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم رؤية لمكافحة التطرف والإرهاب، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه الوسطية السمحة بدلًا من الصورة النمطية المشوهة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام.

واختتم الدكتور إبراهيم نجم كلمته بالتأكيد على مُهمة القادة الدينيين في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم، وعقد الفعاليات المُستمرة ودورات تدريب العلماء والباحثين من أجل تدريبهم على مواجهة شبهات الإرهابيين وغيرهم من أصحاب الأفكار والدعاوى المغلوطة.