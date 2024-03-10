المخرج كريم السبكي يطرح بوستر جديد لفيلم «شقو»

طرح المخرج كريم السبكي، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بوستر جديد لفيلم «شقو»، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر، ويحمل صورة الفنان محمد ممدوح.

ونشر كريم السبكي البوستر الدعائي، وعلق عليه قائلا: «أمان الآمان، ومات من زمان، شقو فيلم عيد الفطر 2024 بجميع سينمات مصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا 25 أبرايل بكل صالات السينما بالخليج والعالم، إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

أبطال فيلم شقو

ويشارك في فيلم «شقو» عدد كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ويسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، وبعض ضيوف الشرف، من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.