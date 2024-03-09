كريم السبكي يطرح البوستر الدعائي لفيلم «شقو» لعمرو يوسف

طرح المنتج كريم السبكي، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي لفيلم «شقو»، بطولة عمرو يوسف، المقرر طرحة في دور العرض خلال موسم عيد الفطر.

ونشر كريم السبكي البوستر الدعائي، وعلق عليه بقوله: «شقو فيلم عيد الفطر 2024 بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أمان يا شقو، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي».

أبطال فيلم شقو

ويضم فيلم «شقو» عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ويسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.