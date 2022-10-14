كريم السبكي يطرح البوستر الرسمي لفيلم «تحت تهديد السلاح»: 3 نوفمبر

كشف المخرج والمنتج كريم السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن البوستر الجماعي لفيلم «تحت تهديد السلاح»، ويضم حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد.

وعلق كريم السبكي: «3-11-2022 في كل السينمات بإذن الله».

فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح» مستوحى من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا، من خلال أحداث جريمة قتل حدثت بالفعل.

الفيلم بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، ومن تاليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.